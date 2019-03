Jose Mourinho chwali Kyliana Mbappé: „To za niego trzeba zapłacić najwięcej”

Kylian Mbappé wykazywał nieprzeciętny potencjał już w czasie gry dla AS Monaco. Po transferze do Paris Saint-Germain (za 135 milionów euro) kariera 20-latka nabrała jeszcze większego rozpędu. W tym sezonie Mbappé strzelił aż goli 30 goli w 34 spotkaniach. Na mistrzostwach świata w Rosji był jednym z kluczowych piłkarzy francuskiej kadry, która wygrała turniej.

Pod wrażeniem umiejętności Mbappé jest Jose Mourinho. Portugalczyk przyznał nawet, że to właśnie za piłkarza PSG trzeba by dzisiaj zapłacić najwięcej: „Jeśli mówimy o Mbappé, to nawet nie musimy się zastanawiać, jak dobry będzie za pięć czy dziesięć lat. On już teraz jest niesamowity” – powiedział Mourinho w rozmowie z beIN Sports.

„W przypadku transferów bardzo ważnym czynnikiem jest wiek piłkarza. Dlatego właśnie uważam, że Mbappé to najbardziej wartościowy gracz na świecie.W tym momencie jest na szczycie listy najdroższych piłkarzy” – podsumował były trener Manchesteru United.

Aktualny rekord transferowy należy do PSG. Francuski klub, by ściągnąć Neymara zapłacił FC Barcelonie 222 miliony euro. Portal transfermarkt.de wycenia Mbappé na 200 milionów euro.