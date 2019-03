Wiele wskazuje na to, że latem PSG czeka przebudowa składu. Właściciele klubu mają być bardzo niezadowoleni z postawy drużyny, która od lat mimo potężnych nakładów finansowych, nie jest w stanie nawiązać walki o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. W następnym okienku transferowym PSG mogą opuścić m.in. Gianluigi Buffon, Dani Alves, Thiago Silva oraz Edinson Cavani.

Chociaż urugwajski napastnik w 27 meczach tego sezonu strzelił 22 gole i zanotował osiem asyst, to jego gra nie jest specjalnie doceniana. Wg włoskiego RAI Sport PSG chce pozbyć się zawodnika, za którego ustaliło już nawet cenę - 40 mln euro.

Sprowadzeniem Cavaniego zainteresowane jest Napoli. Dla 32-latka byłby to powrót do klubu, w którym grał w latach 2010-2013. To ważna informacja dla reprezentanta Polski - Arkadiusza Milika - któremu przybyłby jeden, bardzo poważny konkurent do gry w ataku włoskiej drużyny.