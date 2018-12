Rabiot od dłuższego czasu łączony jest z transferem do Barcelony. M.in. przez zainteresowanie mistrzów Hiszpanii, reprezentant Francji nie chciał podpisać nowego kontraktu z PSG. Obecny wygasa w czerwcu przyszłego roku. Do czerwca zawodnik prawdopodobnie nie będzie musiał jednak czekać, bo mistrzowie Francji będą chcieli pozbyć się go już teraz. Calciomercato.com informuje, że Thomas Tuchel, który otrzymał dokładne instrukcje od dyrektora sportowego Antero Henrique, zakazał Rabiotowi pojawiania się w szatni pierwszego zespołu w dni meczowe. Niemiecki trener miał również otrzymać polecenie niewystawiania piłkarza w żadnym ze spotkań paryżan.

Rabiot odejdzie z PSG do Barcelony?

Nie wiadomo, kiedy dokładnie 23-latek opuści francuski zespół. "Paris United" twierdzi bowiem, że Eric Abidal, dyrektor sportowy Katalończyków, planował sprowadzenie zawodnika dopiero latem. Możliwe jednak, że pomocnik przeniesie się do Hiszpanii już w najbliższym oknie transferowym. Aby było to możliwe, musiałby on zrezygnować z 5 mln euro bonusu za podpisanie umowy.