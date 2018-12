Neymar jest znany z tego, że często zmienia swój wygląd. Na mistrzostwach świata 2018 w Rosji miał blond włosy przypominające spaghetti. Teraz zdecydował się jednak na jeszcze większą odmianę, czym wprawił fanów w osłupienie. Zdecydował się na blond dredy! "Okropne, będzie miał problemy, gdy będzie leżał na boisku", piszą kibice.

Nowa fryzura Neymara Neymar

Neymar w tym sezonie znajduje się w znakomitej formie. W 19 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 16 goli, a do tego dorzucił osiem asyst. Dzięki występom 26-latka PSG jest zdecydowanym liderem Ligue 1 i wyprzedza drugie Lille aż o 10 punktów - i to mimo rozegrania dwóch spotkań mniej. Mistrzowie Francji wygrali 14 spotkań, dwa zremisowali i nie przegrali żadnego. W dodatku wygrali "grupę śmierci" w Lidze Mistrzów - z Liverpoolem, Napoli i Crveną Zvezdą - dzięki czemu w 1/8 finału Ligi Mistrzów zagrają z Manchesterem United.