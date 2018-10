Kilka dni temu pracę w AS Monaco stracił Leonardo Jardim. Francuski klub fatalnie rozpoczął nowy sezon. Po dziewięciu kolejkach zajmuje 18. miejsce w lidze z sześcioma punktami - to zaledwie jeden więcej niż ma ostatnie w tabeli Guingamp.

Następcą Jardima został Thierry Henry, który był jednym z faworytów mediów i kibiców, a pstatnio był asystentem Roberto Martineza w reprezentacji Belgii. Były napastnik powraca tym samym do Monako, gdzie grał w latach 1993-1999 (141 meczów, 28 bramek).

- Przede wszystkim dziękuję AS Monaco za umożliwienie mi trenowania zespołu, który jest dla mnie tak wyjątkowy. Cieszę się, że mogę wrócić do AS Monaco i jestem bardzo zdeterminowany, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Nie mogę się doczekać spotkania z graczami, aby zacząć razem pracować - powiedział Henry cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Henry rozpocznie pracę z klubem w najbliższy poniedziałek.

