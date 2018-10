Bohaterem tego spotkania był Kylian Mbappe. Francuz potrzebował zaledwie ośmiu minut, by skompletować hat-tricka. Zrobił to po przerwie. Od 61. do 69. minuty strzelił trzy gole, a pięć minut później dorzucił jeszcze jedną bramkę.

Strzelanie w Paryżu rozpoczął jednak Neymar. Brazylijczyk w 9. minucie wykorzystał rzut karny. Jeszcze wtedy nic nie zapowiadało takiego pogromu. Tym bardziej że PSG od 32. minuty grało w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę - za brutalny faul na Tanguy'u Ndombele - zobaczył Presnel Kimpembe.

Tuż przed przerwą siły się jednak wyrównały, bo drugą żółtą kartkę zobaczył Lucas Tousart. Choć wyrównały, to chyba złe słowo, bo po przerwie dominowała tylko jedna drużyna. PSG, na czele z Mbappe, który dzięki czterem golom strzelonym w meczu z Lyonem zrównał się w klasyfikacji strzelców z Neymarem (obaj mają po osiem bramek).

Paryżanie po dziewięciu kolejkach w lidze francuskiej mają komplet punktów (27). Drugie miejsce zajmuje Lille (19), a trzecie Marsylia (16).