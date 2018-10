Paul Pogba powiedział po pierwszym meczu Premier League z Leicester City, że "będzie miał problemy, jeśli wypowie się na temat swojej sytuacji". W ten sposób zasugerował konflikt z Jose Mourinho.

Od tego czasu sytuacja się pogorszyła. Mourinho pozbawił Francuza pozycji wicekapitana po tym, jak ten skrytykował taktykę zespołu po remisie 1:1 z Wolverhampton.

Neymar pod koniec września zadzwonił do Pogby. Pytał go o to, czy jest zadowolony z gry w Manchesterze i czy nie chciałby przejść do PSG. Obaj panowie są przyjaciółmi, Neymar już w 2016 roku próbował go przekonać do transferu do Barcelony.

Problemem może być jednak finansowe fair play. Nie wiadomo, czy PSG pozyskując Neymara i Kyliana Mbappe nie złamało tych przepisów. Przed sezonem mistrzowie Francji sprzedali takich piłkarzy jak Goncalo Guedes, Javier Pastore, Yuri Berchiche czy Odsonne Edouard, by zebrać trochę funduszy. Niewykluczone, że przed kolejnym wielkim transferem - takim jak Pogba - musieliby sprzedać innych piłkarzy.

Manchester United zapłacił 105 mln euro za Paula Pogbę w 2016 roku, był to ówczesny transferowy rekord świata. Obecna umowa jest ważna do czerwca 2021 roku, a klub może przedłużyć ją o rok.

