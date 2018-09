Buffon przeszedł z Juventusu do PSG latem tego roku. Trzy pierwsze mecze sezonu rozpoczynał w wyjściowej jedenastce, a w trzech kolejnych między słupkami paryskiego klubu stał Alphonse Areola. Niemiecki trener miał doskonałą okazję do tego, by porównać obu swoich bramkarzy i po przerwie reprezentacyjnej podjąć decyzję.

- Wybrałem pierwszego bramkarza, choć decyzja nie jest ostateczna. Powiedziałem Areoli, że jest na pierwszym miejscu w mojej hierarchii. Dla niego PSG to ukochany klub, jest jego wychowankiem. Czujemy dumę z takich graczy i chcielibyśmy mieć więcej zawodników, którzy mają paryską duszę - powiedział Tuchel.

Trener PSG nie obawia się tego, jak na rolę zmiennika zareaguje Buffon. - To dwa silne charaktery. Jestem pewny, że Areola będzie lepszy dzięki Buffonowi, który dla nas nie jest tylko rezerwowym. On ma ogromny wpływ na zespół każdego dnia - dodał trener PSG.

PSG zaczęło sezon od czterech zwycięstw w czterech meczach Ligue 1. Paryski klub jest jedynym zespołem z kompletem punktów w lidze francuskiej. Ma trzy punkty przewagi nad Dijon i Toulouse.

