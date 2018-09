Przypomnijmy, że chodzi o sytuację z ostatniej kolejki ligi francuskiej. W meczu PSG z Nimes Olympique, Kylian Mbappe został ostro sfaulowany przez Teji Savaniera. Piłkarz mistrzów Francji chwilę później popchnął rywala, za co otrzymał czerwoną kartkę.

- Po prostu wszystko się we mnie zebrało. To są emocje. Nie żałuję tego. Jeśli sytuacja by się powtórzyła, zareagowałbym tak samo. Przeproszę kolegów z drużyny i kibiców, ale nie będę tolerował takiego zachowania wobec mnie na boisku - mówił tuż po sobotnim meczu Mbappe.

Zachowania, ale już 19-latka, tolerować nie zamierzają także przedstawiciele Komisji Dyscyplinarnej Ligue 1. Zdecydowali oni bowiem o zawieszeniu piłkarza na trzy mecze, co oznacza, że opuści on spotkania z Saint-Etienne (14 września), Rennes (23 września) i Reims (26 września). Do gry wróci dopiero 29 września, kiedy jego zespół będzie grał na wyjeździe z Nice.