Neymar pod ostrzałem! "Pluje na PSG. Skandaliczne zachowanie"

Paris Saint-Germian rozgromiło w niedzielę Monaco (7:1) i zostało nowym mistrzem Francji. Po meczu zespół Unaia Emery'ego rozpoczął świętowanie. Bez Neymara, który nie przyleciał do Francji. Grał w pokera.

Brazylijczyk jest kontuzjowany. Do zdrowia wraca w Brazylii, ale gdyby tylko chciał, mógłby uczestniczyć w świętowaniu mistrzostwa.

We Francji rozpętała się burza. Christophe Dugarry, były reprezentant Francji w mocnych słowach ocenił zachowanie Brazylijczyka.

- Jakim cudem Neymara nie było z drużyną? Tytuł PSG miało już na tacy. To można było zaplanować. Klub powierzył mu rolę lidera, a jego nawet nie było, by świętować wywalczenie tytułu. Jak on w ogóle może teraz spojrzeć w oczy swoim kolegom z drużyny, po tym jak się zachował w ten sposób? - pytał ironicznie Dugarry.

- On pluje na ten klub. To skandaliczne zachowanie. Gdyby był nadal piłkarzem Barcelony, byłby razem z nimi. Na miejscu właścicieli PSG byłbym wściekły - zakończył były reprezentant Francji.