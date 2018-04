Ligue 1. Neymar po raz kolejny podpadł kibicom Paris Saint-Germain

W minioną niedzielę Paris Saint-Germain po raz siódmy w swojej historii zdobyło mistrzostwo Francji. Tytuł przypieczętowało wysokim zwycięstwem nad AS Monaco (7:1). Mimo to kibice stołecznej drużyny czują niesmak po sukcesie.

Największa gwiazda paryskiego klubu, Neymar, przechodzi aktualnie rehabilitację kontuzjowanej stopy, przez co nie mógł z kolegami świętować sukcesu na murawie. Co więcej, Brazylijczyk nawet nie oglądał meczu w telewizji, ponieważ wolał w tym czasie... grać w pokera, którego jest miłośnikiem. Świadczy o tym zdjęcie wrzucone (już usunięte) na jego konto na Instagramie.

Neymar Instagram/neymarjr

Sympatycy PSG po raz kolejny mają żal do 26-latka. Odkąd Neymar przyszedł do Paryża, często naraża się fanom nowej drużyny. Jakiś czas temu świat obiegło wideo, na którym w ochraniaczu na nodze tańczy w jednym z brazylijskich klubów nocnych. Teraz dał do zrozumienia, że losy zespołu niezbyt go obchodzą. Tak przynajmniej sądzą kibice, których nie przekonały nawet gratulacje, jakie piłkarz napisał tuż po meczu.

Trener PSG, Unai Emery, twierdzi, że rehabilitacja przebiega bardzo szybko i Neymar jeszcze w tym sezonie może wrócić na boisko. Jego występ na mistrzostwach świata wydaje się niezagrożony.