PSG mistrzem Francji! Paryżanie rozbili AS Monaco, grające bez Glika.

Od początku spotkania stroną dominującą byli gospodarze. Po około 10 minutach Cavani niecelnie uderzył na bramkę Subasicia. Na pierwszą bramkę kibice nie musieli jednak długo czekać. Niedługo później Giovani Lo Celso umieścił piłkę w siatce. Edinson Cavani dograł futbolówkę do wbiegającego w pole karne Daniego Alvesa, który podał do Argentyńczyka na około 6 metr. Lo Celso zostało już tylko kopnąć piłkę wprost do pustej bramki.

Zawodnicy Unaia Emery'ego od razu poszli za ciosem i po kolejnych 2 minutach było już 2:0 dla paryżan. Z lewego skrzydła Berchiche dośrodkował do Edinsona Cavaniego. Urugwajczyk nie dał szans na skuteczną obronę Subasiciowi.

Nie minęło 20 minut od początku spotkania, a lider Ligue 1 prowadził już trzema bramkami. Tym razem na listę strzelców wpisał się Angel Di Maria. Argentyńczyk dostał perfekcyjne podanie na wolne pole z głębi pola. Di Maria idealnie znalazł się pomiędzy parą środkowych obrońców, którzy nie mogli dogonić piłkarza PSG. 30-latek popędził na bramkę ustępujących mistrzów Francji i przelobował Subasicia.

To dalej nie wystarczało zawodnikom Emery'ego. W 27 minucie ponownie bramkę strzelił Giovani Lo Celso. Akcja była niemal kalką bramki na 2:0. Tym razem dośrodkowywał Pastore, a młody pomocnik PSG uderzył głową po krótkim rogu bramki zespołu z Księstwa.

Jeszcze przed przerwą goście zdobyli pierwszą i jak się później okazało honorową bramkę. Z prawego skrzydła dośrodkowywał Toure, a z drugiej strony pola karnego akcję zamykał Marcos Rony Lopes, który umieścił piłkę w pustej bramce.

W drugiej części meczu kibice ponownie musieli czekać około kwadrans na pierwsze trafienie w tej połowie meczu. Dobre podane otrzymał Di Maria od Pastore, a były zawodnik Realu Madryt płaskim strzałem pokonał Subasicia.

Po tej bramce spotkanie uspokoiło się. Gospodarze pewnie kontrolowali mecz, a goście nie mieli pomysłu, jak sforsować szczelną defensywę PSG. W 76 minucie piłkę do własnej bramki pechowo skierował Radamel Falcao. Giovani Lo Celso dośrodkowywał z rzutu rożnego. Najwyżej wyskoczył Thiago Silva, ale Brazylijczyk nie trafił w futbolówkę i ta przeleciała dalej, trafiając kolumbijskiego napastnika AS Monaco, który skierował piłkę do własnej bramki.

Na kilka minut przed końcem regulaminowego czasu gry mieliśmy już 7:1. Bardzo ładnie płasko po ziemi między nogami jednego obrońcy Monaco podał Javier Pastore. Do piłki dopadł na około 15 metrze Julian Draxler, który mocnym płaskim strzałem pokonał Subasicia.

Dzięki temu spotkaniu PSG zapewniło sobie tytuł mistrzowski. Co znamienite dokonał tego w meczu z ustępującym mistrzem, rozbijając AS Monaco aż 7:1 Na 5 kolejek przed końcem sezonu ligowego PSG ma 17 punktów przewagi nad drugim AS Monaco.

PSG 7:1 AS Monaco

14' Giovani Lo Celso 1:0

17' Edinson Cavani 2:0

20' Angel Di Maria 3:0

27' Giovani Lo Celso 4:0

38' Rony Lopes 4:1

58' Angel Di Maria 5:1

76' Edinson Cavani 6:1 (samobój)

87' Julian Draxler 7:1

PSG: Aréola – Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Berchiche – Draxler, Lo Celso (80. Nkunku), Rabiot (65. Diarra) – Pastore, Cavani, Di María (75. Meunier).

AS Monaco: Subašić – Tourè, Raggi, Jemerson, Jorge – Moutinho, Fabinho – Sidibé (34. R. Ghezzal), Lemar, Rony Lopes (75. Diakhaby) – Falcao (82. Tielemans).

Żółte kartki: Pastore - Fabinho, Raggi, Moutinho

Sędzia: Ruddy Buquet