Transfery. Mario Balotelli trafi do MLS?

Latem 2016 roku Mario Balotelli podpisał kontrakt z Niceą. W debiutanckim sezonie strzelił 15 goli w 22 spotkaniach. W tym również dobrze mu idzie. 27-latek zdobył już 14 bramek, a do końca rozgrywek Ligue 1 zostało sześć kolejek.

"Enfant Terrible" włoskiej piłki sprawia wrażenie, jakby wreszcie dojrzał. Coraz rzadziej trafia na okładki plotkarskich magazynów, a częściej się o nim pisze w kontekście jego dobrej gry.

Kilka tygodni temu znany włoski dziennikarz "La Gazzetta dello Sport" przekonywał na łamach Sport.pl, że SuperMario powinien wrócić do kadry.

- Nowy selekcjoner musi poważnie rozważyć powrót do kadry Mario Balotelliego. W ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy bardzo dojrzał. Jego umiejętności sportowe zawsze były wysokie, szwankowała tylko "głowa". Balotelli nie zachowuje się już jak "enfant terrible", więc bardzo by się nam przydał! - mówił nam Carlo Laudisa, dziennikarz "La Gazzetta dello Sport".

O powrót do kadry będzie jednak trudno, jeśli potwierdzą się plotki, jakoby Balotelli miałby trafić do DC United, zespołu z amerykańskiej ligi MLS. Według "L`Equpie", agent zawodnika Mino Raiola (sylwetkę ekscentrycznego superagenta przeczytacie TU) negocjuje już kontrakt Włocha. Przypomnijmy, że jego obecna umowa z Niceą wygasa w czerwcu, więc napastnik mógłby dołączyć do nowej drużyny na zasadzie wolnego transferu.