PSG naruszyło zasady Finansowego Fair Play, a teraz poniesie dotkliwą karę?

Latem 2017 roku PSG pobiło transferowy rekord świata, gdy kupiło z Barcelony Neymara za 222 mln euro. Podczas tego samego okienka transferowego wicemistrzowie Francji wypożyczyli z Monaco Kyliana Mbappe, z obowiązkową klauzulą wykupu Francuza za około 180 mln.

Jak informuje "Financial Times", UEFA ponownie przyjrzy się tym transakcjom. Wiele wskazuje, że w trakcie obu operacji finansowych zostały zawarte podejrzane umowy sponsorskie o łącznej wartości 200 mln euro. Jeśli oskarżenia się potwierdzą, to PSG grozi surowa grzywna, a nawet wykluczenie z europejskich pucharów w przyszłym sezonie!

Wprowadzone w 2011 roku Finansowe Fair Play miało wprowadzić więcej rozsądku w wydatki klubów. Uproszczając, polega to na tym, że w określonym czasie klub nie może wydać więcej pieniędzy niż zarobi w tym okresie. To także regulacje dotyczące zapewnienia informacji o płynności finansowej klubu, oraz braku opóźnień w płatnościach wobec zatrudnionych pracowników klubu, a także w stosunku do urzędu podatkowego.

Słodko-gorzki

Obecnie PSG jest liderem Ligue 1 i wszystko wskazuje, że odzyska tytuł mistrza kraju, po niespodziewanym zeszłorocznym triumfie Monaco. Z Ligą Mistrzów klub, który jest własnością katarskich miliarderów, pożegnał się już na etapie 1/8 finału, gdzie lepszy okazał się Real Madryt.