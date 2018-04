Brutalne zagranie Kamila Glika. "Powinien wylecieć z boiska"

1stanczyk godzinę temu 0

"TF1 (publiczna telewizja francuska)"



Publiczna to ona była pewnie z 20 lat temu.

Wystarczy wystukać TF1 na Google żeby wiedzieć, że



TF1 is a private national French TV channel, controlled by TF1 Group, whose major share-holder is Bouygues. TF1's average market share of 24% makes it the most popular domestic network.



ale po co skoro bezkarnie można pisać byle co