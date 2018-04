Senegalczycy pojadą osłabieni na mundial? Sarr kontuzjowany

Do zdarzenia doszło w środowym meczu 31. kolejki Ligue 1 pomiędzy Stade Rennes, a aktualnym mistrzem Francji, AS Monaco. W 81. minucie spotkania Senegalczyk upadł na murawę. Według wstępnych diagnoz 20-latkowi odnowił się uraz więzadła w kolanie.

Nie jest to pierwsza taka kontuzja zawodnika Rennes. W połowie września 2017 roku również doznał uszkodzenia więzadeł w kolanie. Wtedy jego rozbrat z boiskiem trwał 3 miesiące, a do gry wrócił na początku bieżącego roku.

Jeżeli potwierdzi się czarny scenariusz, to piłkarz nie pojedzie na mistrzostwa świata. To istotna informacja, ponieważ reprezentacja Senegalu to jeden z rywali Polski na MŚ.

Sarr jest jednym z podstawowych zawodników kadry prowadzonej przez Aliou Cisse. Odkąd zadebiutował z kadrze w styczniu 2017 roku, na trzynaście możliwych spotkań opuścił zaledwie pięć, z czego trzy były spowodowane poprzednim urazem więzadeł.

Odkąd 20-letni napastnik wrócił po ostatniej kontuzji był tym zawodnikiem, od którego trener Rennes zaczynał budowanie składu. Ten odwdzięczał mu się asystami i bramkami. Przed meczem z Monaco w trzech kolejnych spotkaniach wpisywał się na listę strzelców.

Sarr może grać nie tylko jako środkowy napastnik, ale i jako skrzydłowy.