Ligue 1. Wiceprezydent Monaco komentuje plotki o odejściu Kamila Glika

- Słyszałem te plotki. Rozsiewanie ich na dwa, trzy dni przed finałem pucharu wydaje się dla mnie dziwne. Ale każdy działa na swój sposób - powiedział Rosjanin.

W sobotę Monaco zagra w finale Pucharu Ligi z Paris Saint-Germain i będzie chciało zrewanżować się za porażkę 1-4 przed rokiem.

- Mogę was zapewnić, że my tak nie pracujemy. Wszyscy jesteśmy skoncentrowani na finale.

Glik był łączony z powrotem do Torino, ale to jest nierealne. Jak przyznał reprezentant Polski włoskiego klubu nie stać na sprowadzenie go i pokrycie jego zarobków. Za to trener Jardim jest łączony z Arsenalem, a Fabinho z transferem do Atletico Madryt. Brazylijczyk przyznał, że to może być jego ostatni sezon w Monaco.

Mistrzowie Francji zajmują drugie miejsce w Ligue 1 z 66 pkt. PSG jest liderem z 83 pkt, rozegrało 31 spotkań (o jedno więcej niż Monaco).