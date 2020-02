bartek.london 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

"nie do pokonania" a wynik 5-1, to chyba jednak do pokonania? Nie chodzi mi o to czy mial szanse czy nie, ale jak uzywa sie zwrotu "nie do pokonania" to powinien byc niepokonany i miec 0 strraconych. A nie 1 raz pokonany.