Napoli z dziewi徠ym w tym sezonie ligowym zwyci瘰twem. Zawodnicy Gennaro Gattuso pokonali Cagliari 1:0 po golu Driesa Mertensa w 66. minucie. Belg dosta pi趾 od Elseida Hysaja i technicznym strza貫m pokona Alessio Cragno. Bramkarz gospodarzy nie dotkn掖 nawet pi趾i, kt鏎a odbi豉 si jeszcze od s逝pka bramki.

REKLAMA

Dlaczego w Polsce tak trudno zbudowa mocny klub

W meczu zagra這 dw鏂h Polak闚 - Sebastian Walukiewicz po stronie Cagliari i Piotr Zieli雟ki w barwach Napoli. Arkadiusz Milik nie znalaz si w kadrze na to spotkanie, co t逝maczy Gattuso. - Nie powo豉貫m Milika ze wzgl璠u na uraz w jego prawym kolanie, gdzie pojawi si stan zapalny - stwierdzi szkoleniowiec dru篡ny z Neapolu.

Bardziej aktywny i naciskany w trakcie spotkania by Walukiewicz. Ju w 1. minucie 鈍ietnie powstrzyma rajd Ejlifa Elmasa, kt鏎y wcze郾iej min掖 trzech innych zawodnik闚 Cagliari. Polak by czujny w polu karnym przy kolejnych rajdach zawodnik闚 Napoli. Jose Callejon w 26. minucie dobrze schodzi z lewego skrzyd豉, ale to w豉郾ie Walukiewicz dobrze do niego doskoczy i powstrzyma Hiszpana wybiciem pi趾i poza pole karne. Ka盥a z interwencji by豉 dostosowana do tego, w jaki spos鏏 atakowa這 Napoli. Tym samym wobec mniejszej agresji i dynamiki go軼i by這 ich niewiele, a wi瘯szo嗆 sytuacji Walukiewicz opanowywa bez wi瘯szych problem闚.

Sytuacja zmieni豉 si do嗆 szybko. W 28. minucie Walukiewicz musia zatrzyma p璠z帷ego Elmasa ostrym i nieczystym wej軼iem, czym zapracowa na 鄴速 kartk. Sprokurowa te rzut wolny Mertensa, kt鏎y strzeli jednak obok bramki. Polak sam troch ucierpia w tym starciu, ale kontynuowa gr. W 38. minucie zaliczy kolejn niez陰 interwencj, ale do ko鎍a pierwszej po這wy nie wyr騜nia si ju na boisku.

Po wznowieniu gry Napoli do嗆 szybko przej窸o inicjatyw i w 66. minucie zdoby這 jedynego gola. Nie bez winy w tej sytuacji pozosta Walukiewicz, kt鏎y nie doskoczy do uderzaj帷ego Mertensa, a tak瞠 nie zablokowa uderzenia. Cztery minuty p騧niej trener Rolando Maran zmieni Polaka, wprowadzaj帷 za niego pomocnika Federico Mattiello, 瞠by wzmocni ofensyw dru篡ny.

Nieco lepiej od Walukiewicza prezentowa si na boisku Piotr Zieli雟ki, cho nie zab造sn掖 瘸dnym z zagra. Mia du穎 pracy w 鈔odkowej strefie boiska i na lewym skrzydle, gdzie podprowadza akcje Napoli. W 55. minucie odda sw鎩 najgro幡iejszy strza w ca造m meczu, kt鏎y na rzut ro積y odbi jednak Cragno.

Polak uderza jeszcze dwukrotnie, zaliczy dwie udane pr鏏y dryblingu, trzy razy odbiera pi趾i, a dok豉dno嗆 jego poda utrzyma豉 si na poziomie oko這 80 procent. Lepiej od niego zagra jego partner ze 鈔odka pola Fabian Ruiz, a tak瞠 wspomniani Mertens i Elmas.

Napoli wskoczy這 na 鏀m pozycj w tabeli Serie A z dorobkiem 33 punkt闚. Jedenaste miejsce zajmuje natomiast Cagliari, kt鏎e ma na koncie o jeden punkt mniej.