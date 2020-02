Gennaro Gattuso wściekł się na gwiazdę Napoli. Odsunął ją od zespołu

Trener Napoli, Gennaro Gattuso, zdenerwował się na Allana i nie powołał go do kadry na niedzielny mecz Serie A z Cagliari. Na konferencji prasowej włoski trener wytłumaczył, że Brazylijczyk został ukarany za nieprzykładanie się do treningów.

Fot. Alfredo Falcone / AP

