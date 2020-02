Wojciech Szczęsny trafił do Juventusu w 2017 roku z Arsenalu. Polak przyciągnął swoją uwagę mistrzów Włoch w bardzo dobrym sezonie 2016/17, który spędził na wypożyczeniu w Romie. Chociaż w pierwszym sezonie nasz bramkarz był tylko zmiennikiem Gianluigiego Buffona, to i tak zaliczył łącznie 21 meczów.

Od rozgrywek 2018/19 Szczęsny jest już niekwestionowanym numerem jeden Juventusu. W poprzednim sezonie Polak rozegrał łącznie 41 meczów, w których zachował 18 czystych kont. Do tej pory 30-latek wystąpił w 61 meczach turyńczyków w lidze, w których aż 28-krotnie (46 proc.) był niepokonany.

Szczęsny podpisał nowy kontrakt z Juventusem

We wtorek po południu oficjalna strona internetowa Juventusu poinformowała, że Szczęsny podpisał nowy kontrakt z klubem. Umowa wiąże go z mistrzami Włoch do czerwca 2024 roku. Poprzedni kontrakt wygasał latem przyszłego roku.

- Cudowna przygoda Szczęsnego i Juventusu potrwa do 2024 roku. Nie ma wątpliwości, że przedłużenie kontraktu jest zasłużone, bo Wojciech to znakomity bramkarz. Powodzenia! - czytamy na oficjalnej stronie klubu z Turynu.

Według nieoficjalnych informacji Szczęsny ma zarabiać siedem milionów euro rocznie. To niemal dwukrotna podwyżka, bo na mocy wcześniejszej umowy Polak dostawał cztery mln euro.

W obecnym sezonie Polak rozegrał już 22 mecze, w których zachował osiem czystych kont. Po 23 kolejkach Serie A Juventus jest drugi w tabeli z dorobkiem 54 punktów. Tyle samo ma prowadzący w lidze Inter.