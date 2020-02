W sobotni wieczór Juventus Turyn niespodzianie przegrał na wyjeździe z Hellasem Verona (1:2). Gościom nic nie dała bramka Cristiano Ronaldo. Gospodarze odpowiedzieli trafieniami Fabio Boriniego i Giampaolo Pazziniego. Ta porażka była dla Juventusu bardzo kosztowna, bo zespół z Piemontu stracił pozycję lidera Serie A. Na prowadzeniu jest teraz Inter, który pokonał Milan (4:2), a trzecie Lazio ma do Juventusu tylko punkt straty.

REKLAMA

Cristiano Ronaldo nie pomógł. Juventus strącony z pierwszego miejsca w tabeli [WIDEO]

Juventus może być cierpliwy. "To wymarzony trener"

Włoskie media informują, że coraz słabsza jest pozycja trenera Maurizio Sarriego. "La Repubblica" pisze nawet, że jeśli styl gry zespołu się prędko nie zmieni, Sarri zaraz może stracić pracę. W takim przypadku miałby go zastąpić Massimiliano Allegri. "The Sun" podaje jednak, że władze klubu mogą być bardziej cierpliwe i poczekać do końca sezonu. Wtedy do Turynu miałby zawitać Pep Guardiola, który od 2016 roku jest trenerem Manchesteru City.

- To Guardiola ma być kluczem do tego, by po raz pierwszy od 1996 roku "Stara Dama" sięgnęła wreszcie po triumf w Lidze Mistrzów - czytamy w brytyjskiej prasie, która nadziei Juventusu na sprowadzenie wymarzonego trenera upatruje też w tym, że City w tym sezonie prezentuje się kiepsko. Jest co prawda wiceliderem Premier League, ale traci do Liverpoolu już 22 punkty.