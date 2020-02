eurotram 10 minut temu 0

A teraz spójrzmy w rubrykę sukcesy (w wersji ang. rubryka "Honours") obu piłkarzy... No cóż, Lukaku musi jeszcze długo i ciężko pracować żeby zbliżyć się do kończącego już karierę Zlatana; ba,chyba nawet wśród kolegów reprezentacyjnych są tacy,którzy mają więcej w tej rubryce do pochwalenia się...

Na razie Inter gra nieźle,ale ile to potrwa,co będzie w LM? A nie,czekaj: Inter już odpadł...

Chociaż i tak bardziej się w Europie pokaże niż za czasów gry w MU ;)