Do sensacji doszło w ostatnim sobotnim meczu Serie A. Juventus Turyn niespodziewanie przegrał na wyjeździe z Hellasem Werona 1:2!

Początek spotkania należał do gospodarzy. We 10. minucie Faraoni był bliski pokonania Wojciecha Szczęsnego. Polak z wielkimi problemami obronił uderzenie gracza Hellasu. Później swoją szansę miał Juventus. Piłka po strzale Douglasa Costy uderzyła w poprzeczkę.

W 22. minucie gospodarze objęli prowadzenie, ale bramka Kumbuli została ostatecznie anulowana z powodu pozycji spalonej. Kilkanaście minut później Cristiano Ronaldo ostemplował słupek bramki Hellasu.

Cristiano Ronaldo z nowym rekordem w Juventusie i jest o krok od drugiego w Serie A

W drugiej części gry Juventus dopiął swego. Do fantastycznej piłki zagranej przez Bentancura na wolne pole doszedł Cristiano Ronaldo, który wygrał pojedynek biegowy z obrońcą, wpadł w pole karne i mierzonym strzałem dał mistrzowi Włoch prowadzenie. Dla Portugalczyka był to dziesiąty mecz z rzędu, w którym zdobył przynajmniej jednego gola w lidze włoskiej. Portugalczyk jest o krok od wyrównania rekordu Gabriela Batistuty, który miał takich spotkań aż 11. Co więcej, 35-latek pobił już inny rekord i stał się pierwszym graczem Juventusu z taką serią!

Nic nie wskazywało na to, że zespół Sarriego może stracić punkty. Tymczasem w 76. minucie błąd obrony Juve wykorzystał Fabio Borini i wyrównał stan rywalizacji. W 85. minucie arbiter po analizie VAR zdecydował się na przyznanie rzutu karnego dla Herllasu Werona. Piłkę ręką w polu karnym zagrał Bonucci. Do jedenastki podszedł Giampaolo Pazzini i dał beniaminkowi sensacyjne zwycięstwo 2:1.

W ekipie Juventusu cały mecz zagrał Wojciech Szczęsny, natomiast w Hellasie na ławce rezerwowych 90 minut przesiedziała dwójka Polaków: Mateusz Stępiński i Paweł Dawidowicz.

Zespół Hellasu jest rewelacją Serie A. Po wygranej z Juventusem zajmuje szóste miejsce w tabeli, natomiast mistrz Włoch jest wciąż pierwszy, mając rozegrane jedno spotkanie więcej niż Inter, który swój mecz zagra w niedzielę w derbach Mediolanu z Milanem (początek o 20:45).

Hellas Werona - Juventus FC 2:1 (0:0)

0:1 Ronaldo 65'

1:1 Borini 76'

2:1 Pazzini (k.) 86'

Hellas: Silvestri – Rrahmani, Günter, Kumbulla – Faraoni, Veloso (58' Verre), Amrabat, Lazović (80' Dimarco) – Pessina, Zaccagni (69' Pazzini) – Borini

Juventus: Szczęsny – Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro – Bentancur (82' De Sciglio), Pjanić, Rabiot – Costa (72' Ramsey), Higuain (59' Dybala), Ronaldo