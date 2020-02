Lautaro Martinez trafił do Interu latem 2018 roku. Mediolański klub zapłacił za niego argentyńskiemu Racingowi 25 milionów euro. W debiutanckim sezonie 22-letni napastnik pokazał, że drzemie w nim ogromny potencjał. Nie był pierwszoplanową postacią, ale liczby miał przyzwoite. W 35 meczach (rzadko grał od początku do końca, na murawie przebywał łącznie przez 1761 minut) strzelił dziewięć goli i zanotował asystę. Teraz, po 27 spotkaniach (w Serie A, Lidze Mistrzów i Pucharze Włoch), ma już 16 trafień i trzy asysty.

Wszystko wskazuje, że to jednak ostatni jego sezon na Półwyspie Apenińskim. Wiadomo, że Martinezem interesuje się wiele topowych klubów. ESPN donosi, że po Argentyńczyka zgłosili się ostatnio działacze Manchesteru United. Anglicy mieli jednak usłyszeć od przedstawicieli piłkarza, że nie ma większych szans na transfer. A nie ma dlatego, że Martinez już podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Zadeklarował, że chce przenieść się do FC Barcelony, by grać w jednym klubie z Leo Messim.

ESPN donosi, że Martinez w Barcelonie miałby zostać następcą Luisa Suareza. Do transferu miałoby dojść latem, kiedy aktywna będzie już klauzula wykupu Argentyńczyka za 111 mln euro.