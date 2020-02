Fantastyczna interwencja Szczęsnego! To byłby gol sezonu [WIDEO]

Juventus ograł w niedzielę Fiorentinę 3:0. Jednak wynik meczu nie do końca odzwierciedla przebieg spotkania, bo Wojciech Szczęsny został zmuszony do kilku trudnych interwencji. Polak pokazał klasę, co możecie zobaczyć w poniższym wideo.

Eleven Sports/Screen

