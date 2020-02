Krzysztof Piątek odszedł z AC Milan i za 27 milionów euro trafił do Herthy Berlin, w której zadebiutował w piątek. Z kolei Suso został wypożyczony do Sevilli z obowiązek wykupu po spełnieniu określonych w umowie warunków. Riccardo Trevisani, włoski dziennikarz Sky Sport, uważa, że to najlepsze, co mogli zrobił działacze "Rossonerich".

Trevisani: Sprzedaż Krzysztofa Piątka i Suso to arcydzieło

- To arcydzieło. Milan musiał ich sprzedać, żeby nie stracić pieniędzy. Kariera Suso i Piątka nie mogła potoczyć się w inny sposób. Pierwszy z nich jest dobrym zawodnikiem, ale nigdy nie dostanie szansy gry w Barcelonie. Piątek nadal będzie strzelać bramki, ale musiał pozbyć się koszulki Milanu z numerem "9" - podkreślił Trevisani.

Z kolei Daniele Daino, były obrońca Milanu, opisał Piątka w rozmowie z "Radio Sportiva". - Piątek nie jest bardzo technicznym zawodnikiem. Jest "robotyczny", musi mieć możliwość wykorzystania dośrodkowania. Na dłuższą metę walczył, ale może być przewartościowany. Może my się mylimy - powiedział Włoch.