22-letni amerykański obrońca Antonee Robinson był o krok od przenosin do Milanu. Jego klub Wigan Athletic porozumiał się mediolańskimi działaczami w sprawie transferu na kwotę około 8 mln euro, a Robinson udał się w piątek do Mediolanu, by podpisać kontrakt.

REKLAMA

Zobacz bramki z ostatniego wygranego spotkania Milanu:

Milan sciągnął swojego piłkarza z wypożyczenia

Reprezentant USA miał przejśc badania medyczne, gdy okazało się, że potrzebne są dodatkowe testy i nie wystarczyło już czasu przed zamknięciem okna transferowego. Jego transfer do Milanu nie doszedł do skutku. W pośpiechu mediolańczycy szukali atlernatywy do wzmocnienia obrony. Postanowili ściągnąć Urugwajczyka Diego Laxalta, którego wypożyczyli pół roku temu do Torino za pół mln euro z opcją wykupu za 11 mln euro. Laxalt może grać na lewej obronie i w pomocy na lewym skrzydle. Urugwajski piłkarz jest zawodnikiem Milanu od 2018 roku, gdy przeniósł się z Genoi za 15 mln euro.