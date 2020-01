Polaków najbardziej interesuje oczywiście los Krzysztofa Piątka, który po zaledwie roku spędzonym w Milanie odszedł do Herthy Berlin za 27 milionów euro, plus trzy w bonusach. Włoski klub nie planuje kupna żadnego zmiennika, chce stawiać w ataku na parę Zlatan Ibrahimović - Rafael Leao, ale postanowił pozyskać belgijskiego pomocnika.

Alexis Saelemaekers to 20-letni prawy pomocnik. W tym sezonie rozegrał 19 spotkań dla Anderlechtu, w których strzelił dwa gole i zaliczył cztery asysty. Belg ma zostać wypożyczony, a potem wykupiony - tak naprawdę ma zastąpić Suso, który odszedł do Sevilli.

Ale to nie jedyne czwartkowe transfery Milanu. Z klubem pożegnał się także Ricardo Rodriguez. Lewy obrońca trafił do Mediolanu latem 2018 roku. Od tego czasu rozegrał 93 spotkaniach. Teraz będzie występował w PSV Eindohoven, które go wypożyczyło z opcją pierwokupu.

Jak informuje Fabrizio Romano, czołowy włoski dziennikarz zajmujący się transferami, Milan właśnie domyka transfer Antonee Robinsona, lewego defensora Wigan, klubu z Championship. Siedmiokrotny reprezentant USA jeszcze w czwartek może podpisać kontrakt.

Podsumowanie pozostałych zimowych transferów Milanu

Przyszli:

Asmir Begovic (wypożyczony z Bournemouth)

Simon Kjaer (wypożyczony z Sevilli)

Zlatan Ibrahimović (bez odstępnego)

Odeszli:

Fabio Borini (do Hellas Verona za darmo)

Mattia Caldara (wypożyczony do Atalanty Bergamo)

Pepe Reina (wypożyczony do Aston Villi)

Suso (wypożyczony do Sevilli)

Dlaczego odszedł Piątek? Zobacz poniższe wideo: