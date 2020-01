Transfer Krzysztofa Piątka został oficjalnie potwierdzony w czwartek. Jeszcze do niedawna głównym faworytem do ściągnięcia napastnika był Tottenham, ale londyński zespół oferuje tylko wypożyczenie, a "Rossoneri" potrzebują gotówki. Dlatego wszystko wskazuje, że Polak podpisze kontrakt z Herthą Berlin, która za niego zapłaci około 28 milionów euro (według włoskich mediów, niemieckie twierdzą, że 22 mln plus bonusy).

REKLAMA

- Piątek jest napastnikiem, który może być dla nas dobry ze względu na swoją jakość. Ma umiejętności do wykańczania akcji i przyjmowania piłki. To zdecydowanie wzmocnienie - powiedział na konferencji przed meczem z Schalke 04, Alexander Nouri, asystent Juliana Klinsmanna, trenera Herthy Berlin.

Davie Selke "ucieka przed Krzysztofem Piątkiem"

Transfer Polaka pośrednio potwierdzają także plotki z "Bilda", gdzie można przeczytać, że Davie Selke, autor zaledwie jednego gola w lidze, ma odejście z Herthy. Napastnik "ucieka przed Krzysztofem Piątkiem" do Anglii. Zainteresowane 25-latkiem są: Newcastle United, Aston Villa, Brighton and Hove Albion, Watford FC i AFC Bournemouth.

Trudna sytuacja Krzysztofa Piątka w AC Milan [WIDEO]

Kłopoty Piątka, kłopoty Herthy

Piątek całkowicie zawodzi w tym sezonie. Za nami 21 kolejek ligi włoskiej, a napastnik ma na swoim koncie zaledwie cztery bramki, z czego aż trzy z rzutów karnych. Sytuację Polaka w Milanie pogorszył fakt, że w styczniu na San Siro trafił Zlatan Ibrahimović. Hertha zajmuje 13. miejsce w Bundeslidze, po 19 kolejkach ma zaledwie 22 punkty. Zespół Jurgena Klinsmanna zdobył tylko 24 bramki, Piątek ma być rozwiązaniem na strzelecką niemoc berlińczyków.