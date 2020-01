Kontrakt Driesa Mertensa z Napoli wygasa wraz z końcem sezonu, co chce wykorzystać Chelsea. Jak donosi "Sky Sports", 32-letni Belg miałby kosztować co najmniej 5 milionów funtów. Trener "The Blues" Frank Lampard ma być zirytowany brakiem wzmocnień, a zwłaszcza w ataku - tym bardziej, że z klubu ma odejść Olivier Giroud.

Dries Mertens chciałby zagrać w Premier League

- Jeśli na rynku transferowym pojawi się dobra okazja, to Mertens odejdzie z Napoli. Latem wygasa jego kontrakt - powiedział w grudniu jego agent Federico Pastorello. - To wspaniały piłkarz. Myślę, że niedługo zostanie najlepszym strzelcem w historii klubu. Pokazał swoją jakość w Lidze Mistrzów i w reprezentacji. Myślę, że taka okazja do transferu jest znakomita dla zainteresowanego klubu. Każdy chciałby spróbować swoich sił w Premier League, więc myślę, że byłby zadowolony z takiego kroku.

Tak Napoli pokonało Juventus! Zobacz skrót spotkania:

Mertens trafił do Napoli z PSV Eindhoven latem 2013 roku.W 304 meczach strzelił 118 goli i zaliczył 71 asyst. W reprezentacji Belgii rozegrał 90 spotkań, zdobył 18 bramek.