ttwo 9 minut temu

Wyróżniający się zawodnik naszej tzw. Ekstraklasy trafia do przeciętnej drużyny w normalnej lidze i co? Przepada. Nie wytrzymuje kondycyjnie i technicznie. Musi trafić do niższej ligi by nadrobić zaległości trenując w normalnym klubie z normalnymi trenerami. Czy można się dziwić, że mistrzowie naszej ligi przepadają w konfrontacji pucharowej? Nie mamy właściwie zorganizowanych klubów, nie mamy działaczy, którzy mają pojęcie o zarządzaniu futbolem i nie mamy trenerów, którzy mieliby jakiekolwiek pojecie o tym co mają robić. To jak możemy mieć piłkarzy i drużyny na odpowiednim poziomie?