Bologna wykazuje zainteresowanie pozyskaniem prawego obrońcy Lecha Poznań, Roberta Gumnego. Zawodnik zmaga się obecnie z kontuzją, ale ma być dla Włochów inwestycją na przyszłość. Klub poszukuje młodego, obiecującego zawodnika, który mógłby im zapewnić nie tylko dobrą grę, ale także zarobek ze sprzedaży.

Według informacji "Corriere dello Sport" toczą się rozmowy o możliwości gry Gumnego w pierwszym składzie włoskiej drużyny, co jednak obecnie miałoby być praktycznie niemożliwe. To kluczowe kryterium, co do decyzji Polaka, a także Bolonii, która musi zdecydować, czy chce inwestować w polskiego zawodnika, czy poszukać kogoś innego. Mogą jednak czekać aż do samego końca zimowego okienka.

W barwach Bolonii od lipca 2018 roku gra inny Polak - bramkarz Łukasz Skorupski, który rozegrał tam do tej pory 61 spotkań, czternaście razy zachowując czyste konto. Gumny w Lechu Poznań wystąpił 90 razy i strzelił jedną bramkę. Bologna z 27 punktami na koncie plasuje się na jedenastym miejscu w ligowej tabeli.