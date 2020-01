Krzysztof Piątek jest na wylocie z Milanu. Włoski klub chce go sprzedać i to za minimum 30 milionów euro, co stwarza jednak spore problemy. Tottenham Hotspur chciałby Polaka, ale jest skłonny jedynie do tego, by go wypożyczyć. Ofertę transferu definitywnego złożyła teraz Hertha Berlin, ale jak informuje Di Marzio, jest ona zbyt niska dla "Rossonerich", którzy nie zdecydowali się na jej przyjęcie.

REKLAMA

Hertha może złożyć kolejną ofertę za Krzysztofa Piątka

Hertha może jednak podwyższyć ofertę. Berliński klub ma wielkie ambicje i chce stać się niemiecką wersją PSG - wszystko dzięki inwestycji Larsa Windhorsta. A jednym z największych problemów ekipy Juergena Klinsmanna jest właśnie ofensywa - Davie Selke strzelił zaledwie jednego gola w 19 meczach, a 35-letni Vedad Ibisević zdobył trzy bramki w 12 meczach. Najskuteczniejszym strzelcem jest Dodi Lukebakio (pięć goli), ale 22-letni Belg jest głównie skrzydłowym.

Trudna sytuacja Krzysztofa Piątka w AC Milan:

- Krzysztof Piątek został upokorzony - tak "La Gazzetta dello Sport" opisała występ Polaka we wtorkowym spotkaniu Pucharu Włoch Milan - Torino (4:2 po dogrywce". - Mobilność? Zredukowana do zera. Zagrożenie ofensywne? Nie warto nawet o tym mówić. Kiedy schodził z boiska, pozdrowił publiczność machaniem ręki. Czy to pożegnanie z Milanem? - czytamy w największej włoskiej gazecie sportowej.