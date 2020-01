Milan w półfinale Pucharu Włoch po dogrywce! Sześć goli! Pożegnalny mecz Piątka?

Milan pokonał po dogrywce Torino 4:2 i awansował do półfinału Pucharu Włoch. Krzysztof Piątek rozegrał 65 minut, jednak nie zdołał zdobyć gola. Wiele wskazuje na to, że mógł to być ostatni mecz Polaka na San Siro.

Fot. Antonio Calanni / AP

