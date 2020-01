Gianlugi Buffon właśnie skończył 42 lata. I choć zdarzały mu się błędy w tym sezonie (np. w meczu z Sassuolo 2:2), to wielokrotnie popisywał się też świetnymi interwencjami, jak w spotkaniu z Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów (0:2), czy w starciu z Bologną (2:1). Jego paradę możecie zobaczyć poniżej:

Włoch jest zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego, ale Maurizio Sarri daje rezerwowemu szanse. Buffon wystąpił w siedmiu meczach Serie A (stracił siedem goli), w dwóch spotkaniach Pucharu Włoch (wpuścił jedną bramkę) i jednym w LM.

Jego kontrakt wygasa latem 2020 roku, ale niewykluczone, że zostanie przedłużony. Tak przynajmniej twierdzi mistrz świata z 2006 toku.

- Jestem gotowy i otwarty na wszystkie pomysły. Jeśli nadal będę grał na wysokim poziomie, w co wierzę, będę czuł satysfakcję z tego, co robię - powiedział Buffon zapytany przez dziennikarzy Sky Sport o swoją przyszłość,

I dodał: - Moja rola w drużynie, a także relacje z kolegami, bardzo mnie satysfakcjonują. Tworzymy silną i zjednoczoną grupę. To też mi pomaga. Przyszłość? Jestem otwarty na wszystko. Gotowy, żeby grać dalej, jeżeli tylko forma na to pozwoli. Zobaczymy, co się wydarzy do marca, kwietnia. Najważniejsze dla mnie jest utrzymanie balansu i równowagi w tym, co robię.

Buffon rozpoczął karierę w 1995 roku w Parmie. Sześć lat później, jako najdroższy bramkarz świata (kosztował wówczas 52 miliony dolarów) został zawodnikiem Juventusu, w którym grał nieprzerwanie do 2018 roku. Następnie miał roczny epizod w PSG, po którym powrócił do Turynu, ale już w roli rezerwowego. Na koncie ma także 176 występów w kadrze Włoch.

Po 21 kolejkach Serie A Juventus jest liderem, z kolei w Lidze Mistrzów w 1/8 finału zmierzy się z Lyonem.