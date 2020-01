simpson85 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

I to jest właśnie, drogi Adamie, jeden z przykładów upadku tego działu, który oddano w ręce bezmózgich stażystów i marnie opłacanych nieudaczników-fanbojów.

PILNE!

NA CZERWONO!

Jakiś polski, jednosezonowy kopacz został wybrany do pierwszego składu drużyny, która płaci mu pensję.

W ćwierćfinale.

Pucharu Włoch.



Co na to Barcelona, co na to Mourinho? Pozwalają na ew. kontuzję jednego, za pewne przyszłego już tuż tuż za progiem, największego transferu tego okienka?

ZGROZA!

PILNE!



A jeśli nic nie strzeli (co jest bardzo możliwe) to jutro zgłosi się po niego Real. Podobno Zidane coś tam przebąkiwał o vendredim.