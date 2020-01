W zesz造m sezonie Matteo Politano by wa積ym ogniwem Interu Mediolan, rozegra 36 mecz闚, strzeli pi耩 goli i mia tyle samo asyst. Jednak latem Luciano Spallettiego zast徙i Antonio Conte, kt鏎y zmieni ustawienie zespo逝 na 1-3-5-2, gdzie nie ma miejsca dla ofensywnych skrzyd這wych, bo po bokach biegaj wahad這wi, kt鏎zy maj wiele zada w defensywie. Politano jednak jest typowo ofensywnym zawodnikiem. Mo瞠 gra na prawym i lewym skrzydle, a w razie potrzeby nawet jako fa連zywa "9". U Conte reprezentant W這ch nie m鏬 liczy na regularn gr. W Serie A rozegra zaledwie 253, w tym czasie nie strzeli 瘸dnego gola, ani nie zaliczy asysty, cho mia te du瞠go pecha, bo cz瘰to trafia w s逝pki i poprzeczki.

Jeszcze dwa tygodnie temu Politano by bliski przenosin do Romy (w drug stron mia pow璠rowa Leonardo Spinazzola), ale ostatecznie temat transferu upad. We wtorek Politano zosta zaprezentowany jako nowy pi趾arz Napoli. Klub ze stadion San Paolo zap豉ci oko這 2 milion闚 euro za p馧roczne wypo篡czenie, a latem dop豉ci 19 mln za wykup pi趾arza.

W Napoli, kt鏎e preferuje system 1-4-3-3, Politano by豚y partnerem Arkadiusza Milika w ataku, a o miejsce w sk豉dzie rywalizowa豚y ze skrzyd這wymi: Lorenzo Insigne i Jose Cajellonem. Wcze郾iej Napoli zakontraktowa豉 Stanislava Lobotk z Celty Vigo, oraz Diego Demme z RB Lipsk.