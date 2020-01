Od dłuższego czasu było wiadomo, że Christian Eriksen chce odejść z Tottenhamu Hotspur. Latem chciał przejść do Realu Madryt, ale ostatecznie nie udało mu się zrealizować tego marzenia. Jego kontrakt wygasał wraz z końcem obecnego sezonu, co wykorzystał Inter Mediolan. Według włoskich mediów Duńczyk kosztował 18 mln euro plus kolejne dwa miliony w formie bonusów.

Christian Eriksen grał w Tottenhamie od 2013 roku, gdzie przyszedł z Ajaksu za 13,5 mln euro. Zagrał w 305 meczach, strzelił 69 goli i miał 89 asyst. W tym sezonie wystąpił w 28 spotkaniach, w których zdobył trzy bramki i zaliczył tyle samo asyst.

Wielkie plany Interu Mediolan

Duńczyk ma pomóc swojemu nowemu zespołowi w zdobyciu mistrzostwa Włoch. W tym celu "Nerazzurri" kupili latem Romelu Lukaku, Stefano Sensiego czy Diego Godina (wypożyczony został również Alexis Sanchez), a zimą wypożyczyli Ashleya Younga i Victora Mosesa. Ekipa Antonio Conte jest obecnie wiceliderem Serie A - w 21 kolejkach zdobyła 48 pkt i traci trzy punkty do prowadzącego Juventusu. Inter może zostać jednak wyprzedzony przez trzecie Lazio, które ma o dwa punkty mniej i jedno zaległe spotkanie do rozegrania.