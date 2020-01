Największa włoska gazeta sportowa nie ma wątpliwości, że Krzysztof Piątek zagra w podstawowym składzie. Polak przesiedział trzy ostatnie mecze Serie A na ławce, ustępując miejsca m.in. Zlatanowi Ibrahimoviciowi, Rafaelowi Leao czy Ante Rebiciowi.

"Milan chce sprzedać Krzysztofa Piątka, bo pilnie potrzebuje pieniędzy":

Według "GdS" trener Stefano Pioli da szansę Piątkowi, by wykorzystać obecną sytuację i dać odpocząć podstawowym zawodnikom. Polak cały czas może opuścić Milan (ma na to czas do piątku) i rozmawia w sprawie transferu z Tottenhamem Hotspur (jak informowaliśmy, odbył wideokonferencję z Jose Mourinho). Piątek po raz ostatni w barwach Milanu wystąpił w niedawnym starciu 1/8 Pucharu Włoch ze Spal (3:0), w którym strzelił gola.

Zwycięzca starcia Milan - Torino zagra w półfinale z Juventusem, który pokonał Romę 3:1. Pewne miejsce w półfinale ma również Napoli (pokonało Lazio 1:0), które zmierzy się ze zwycięzcą pary Inter Mediolan - Fiorentina (mecz w środę o 20:45).