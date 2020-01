Gianluigi Donnarumma to jedna z największych gwiazd Milanu. 20-latek debiutował w pierwszym składzie jeszcze w wieku 16 lat i jest uważany za jednego z najlepszych młodych bramkarzy na świecie; jest również podstawowym bramkarzem reprezentacji Włoch. Jego kontrakt z Milanem wygasa w 2021 roku, dlatego też coraz więcej klubów zwraca na niego uwagę.

Real Madryt faworytem do pozyskania Gianluigiego Donnarummy?

Według "Corriere della Sera" faworytem do pozyskania go jest w tej chwili Real Madryt. "Królewscy" mają być nie do końca zadowoleni z występów Thibauta Courtoisa (choć w ostatnim czasie znacznie się poprawił) i rozważają sprowadzenie Włocha, który jest wyceniany obecnie na 70 mln euro.

Milan będzie chciał przedłużyć umowę z Donnarummą, ale może to być trudne - już rozmowy w sprawie obecnego kontraktu były bardzo trudne. W czerwcu 2017 roku ówczesny dyrektor generalny Marco Fassone przekazał oficjalnie, że nie zostanie ona przedłużona, a kibice Milanu wywiesili nawet transparent z napisem "spadaj, cierpliwość się skończyła". Ostatecznie młody bramkarz podpisał jednak nową umowę. Jak do tej pory rozegrał 184 mecze w Milanie, w których puścił 191 goli i zachował 67 czystych kont.