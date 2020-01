jakeww 13 minut temu 0

To nie są żarty koledzy. Dzisiaj jak ktoś strzeli kilkanaście w sezonie w mocnej lidze, a jest takich kilkunastu, to własnie 10 milionów za roczne wypożyczenie i nic dziwnego że Piatka chcą. A jeszcze do tego to rodak Lewy i nazwisko ma jak Patek Phillipe - luksusowe zegarki. Brawo nasi.