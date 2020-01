Serwis Weszlo.com twierdzi, że sprawa transferu Krzysztofa Piątka wchodzi w decydującą fazę. Do końca zimowego okienka transferowego zostało już tylko kilka dni, a Milan do piątku może się spodziewać jeszcze trzech ofertach za Krzysztofa Piątka i każda ma mieć charakter transferu definitywnego. Dlatego klub Polaka nie chce się jeszcze zgadzać na zaakceptowanie oferty wypożyczenia przedstawioną przez Tottenham. Milan zdecydowanie bardziej woli sprzedać Piątka od razu by dostać za niego około 30 milionów euro. Powody wytłumaczone są w tym filmie:

Barcelona sondowała transfer Krzysztofa Piątka

Okazuje się również, że w zeszłym tygodniu sprowadzenie Krzysztofa Piątka sondowała FC Barcelona, która wysłała do mediolańskiego klubu zapytanie w sprawie naszego reprezentanta. Blaugrana po dwóch dniach poinformowała jednak, że rezygnuje z chęci przeprowadzenia transferu.

Krzysztof Piątek zagrał w tym sezonie w 19 meczach Milanu. Strzelił pięć goli i miał jedną asystę. Po transferze Zlatana Ibrahimovicia nie gra w Serie A, jest rezerwowym, a trener Stefano Pioli nie wpuszcza go na murawę nawet w końcówkach spotkań.

Okno transferowe w Anglii otwarte jest do 31 stycznia 2020 roku, a konkretnie do godziny 23.59.