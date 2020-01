- Nie do wiary, co za kuriozalna bramka! To by這 Muppet Show w polu karnym Romy! - krzycza komentator Eleven Sports Mateusz 安i璚icki. Ale bramka by豉 naprawd absurdalna. B陰d pope軟i przede wszystkim bramkarz Romy Pau Lopez, ale nie popisali si r闚nie obro鎍y David Santon i Chris Smalling. Zreszt zobaczcie sami:

Bramk zdoby Francesco Acerbi (34. minuta). By to gol na 1:1, bo wcze郾iej dla Romy (26. minuta) - r闚nie po b喚dzie bramkarza (Thomasa Strakoshy), ale nie a tak wyra幡ym - trafi Edin D瞠ko. Wi璚ej bramek w tym meczu ju nie pad這 - Roma podzieli豉 si punktami z Lazio.

