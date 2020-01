Trener Milanu o wypowiedzi ojca Krzysztofa Piątka: "Nie obchodzi mnie, co mówi"

Trener Milanu, Stefano Pioli po wyjazdowym zwycięstwie 1:0 nad Brescią został zapytany o komentarz do wypowiedzi ojca Krzysztofa Piątka, który twierdzi, że Polak nie pogodzi się z rolą zmiennika we włoskim klubie. "Nie obchodzi mnie, co mówi" - skwitował szkoleniowiec.

REKLAMA

Fot. Antonio Calanni / AP

REKLAMA