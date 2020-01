W zeszłym sezonie Matteo Politano był ważnym ogniwem Interu Mediolan, rozegrał 36 meczów, strzelił pięć goli i miał tyle samo asyst. Jednak latem Luciano Spallettiego zastąpił Antonio Conte, który zmienił ustawienie zespołu na 1-3-5-2, gdzie nie ma miejsca dla ofensywnych skrzydłowych, bo po bokach biegają wahadłowi, którzy mają dużo zadań w defensywie. Politano jednak jest typowo ofensywnym zawodnikiem. Może grać na prawym i lewym skrzydle, a w razie potrzeby nawet jako fałszywa "9". U Conte reprezentant Włoch nie może liczyć na regularną grę. W Serie A rozegrał zaledwie 253, w tym czasie nie strzelił żadnego gola, ani nie zaliczył asysty, choć miał też dużego pecha, bo często trafiał w słupki i poprzeczki.

Tydzień temu Politano był już bliski przenosin do Romy (w drugą stronę miał powędrować Leonardo Spinazzola), ale ostatecznie transfer upadł. Teraz pojawił się temat przenosin do Napoli. Włoch ma się udać na półtoraroczne wypożyczenie z obowiązkowym wykupem - łącznie za około 25 milionów euro. Do Interu - również na wypożyczenie - powędruje z kolei Fernando Llorente, zmiennik Arkadiusza Milika. W Napoli, które preferuje system 1-4-3-3, Politano byłby partnerem Polaka w ataku, a o miejsce w składzie rywalizowałby z Lorenzo Insigne i Jose Cajellonem.

Transfer Llorente do interu oznacza, że Olivier Giroud najprawdopodobniej zostanie w Chelsea do końca sezonu i nie trafi do Mediolanu.

Licząc wszystkie rozgrywki Milik zdobył 10 bramek, a Llorente zaledwie cztery. Inter to wicelider Serie A, Napoli jest 11., a prowadzi Juventus.