Krzysztof Piątek po transferze Zlatana Ibrahimovicia stracił miejsce w wyjściowym składzie Milanu.- Po jego przyjściu było z góry przesądzone, że Krzysiek będzie zmiennikiem. Musiałby nagle eksplodować z formą, żeby wrócić do składu - nie ma wątpliwości Władysław Piątek w rozmowie z WP SportoweFakty.

"Milan chce sprzedać Piątka, bo pilnie potrzebuje pieniędzy

Milan chce sprzedać Piątka, bo pilnie potrzebuje pieniędzy (więcej o tym w materiale wideo). - Bardzo dużo klubów pyta o Krzyśka, są oferty wypożyczenia, ale Milanu to nie interesuje, ponieważ chce sprzedać syna za podobne pieniądze za jakie go kupił [35 mln euro] - mówi ojciec piłkarza, którego zdaniem najbardziej prawdopodobny jest transfer syna do ligi angielskiej. - Na pewno nie godzi się z rolą zmiennika, chce grać, żeby być w formie na Euro, dlatego musi występować regularnie. Jeżeli w Milanie nie będzie mógł na to liczyć, to chętnie zmieni klub - tłumaczy.

Piątek trafił do Milanu równy rok temu, 23 stycznia 2019. Rozegrał 40 meczów, w których 16 bramek.