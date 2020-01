Krzysztof Piątek zawodzi w tym sezonie. Za nami 20 kolejek ligi włoskiej, a napastnik ma na swoim koncie zaledwie cztery bramki, z czego aż trzy z rzutów karnych. Sytuację Polaka w Milanie pogorszył fakt, że w styczniu na San Siro trafił Zlatan Ibrahimović. Trener Stefano Pioli od dwóch meczów stosuje ustawienie 1-4-4-2, gdzie duet napastników tworzą: Szwed oraz Rafael Leao. Piątek nie zagrał ani minuty w spotkaniach z Cagliari (2:0) oraz Udinese (3:2).

I choć w ostatnich tygodniach pojawiło się wiele informacji o potencjalnym transferze Polak do Premier League, to ani Tottenham, ani West Ham, ani Crystal Palace nie dogadały się z Milanem. Władze mediolańskiego klubu, według "Tuttsport". postawiły ultimatum Piątkowi. Były snajper Genoi ma czas do końca tygodnia, aby określić swoje plany na przyszłość. Potem będzie za późno, aby mógł opuścić San Siro.

Dlaczego? Wraz z końcem stycznia Milan przestanie mieć możliwość ruchów na rynku transferowym, więc nie chce pozwolić na sytuację, w której w ostatniej chwili sprzeda Piątka, by nie mieć wystarczająco dużo czasu na zastąpienie Polaka.