31-letni Ivan Rakitić nie jest zadowolony ze swojej roli w Barcelonie. W tym sezonie co prawda wystąpił w 14 ligowych spotkaniach, ale na murawie przebywał łącznie przez 677 minut. Tylko dwa razy grał od pierwszej do ostatniej minuty. Już latem spekulowano, że Chorwat może odejść do Juventusu, ale ostatecznie kluby się nie dogadały.

Ale sytuacja się zmienia. "Tuttosport" twierdzi, że Barcelona wznowiła rozmowy z Juve. Stara Damą wciąż chce pozyskać Rakiticia, ale tym razem zamiast gotówki oferuje Federico Bernardeschiego. Włoch, w odróżnieniu od Rakiticia, nie może narzekać, że mało gra. Maurizio Sarri daje mu wiele szans, ale ten zawodzi. Właściwie to zawodzi, od kiedy trafił do Turynu z Fiorentiny, czyli 30 miesięcy temu. Łącznie w barwach Juve rozegrał 89 spotkań, strzelił 9 goli i miał 12 asyst. Mizerny rezultat jak na ofensywnego piłkarza. Zaletą 25 latka jest jednak jego uniwersalność. Może występować na obu skrzydłach, a był próbowany nawet w środku pola.

Z kolei "Il Tempo" podaje, że Roma rozważa sprowadzenie Bernardeschiego. Rzymianie szukają wciąż alternatywy dla Nicolo Zaniolo, który z powodu kontuzji zakończył już sezon. Do końca okienka transferowego zostało dziesięć dni.