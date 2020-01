Dobrze zorientowany na w這skim rynku transferowym Gianluca Di Marzio poda szczeg馧y wypo篡czenia Victora Mosesa z Chelsea do Interu, do kt鏎ego ma doj嗆 ju we wtorek.

Zobacz skr鏒 meczu Serie A: Napoli - Inter 1:3.

Victor Moses b璠zie drugim wzmocnieniem Interu w zimowym oknie

Nigeryjski skrzyd這wy ju od poniedzia趾u przebywa w Mediolanie i lada moment ma podpisa umow z zespo貫m prowadzonym przez Antonio Conte. Inter wypo篡czy Mosesa do ko鎍a sezonu z mo磧iwo軼i wykupu za 10 mln euro.

Ostatnio 29-letni pi趾arz broni barw Fenerbahce, do kt鏎ego by wypo篡czony z Chelsea. Obecnych rozgrywek nie mo瞠 zaliczy do udanych. Nigeryjczyk z powodu kontuzji uda zagra w zaledwie sze軼iu ligowych meczach i zdoby jednego gola. Kontrakt Mosesa z ekip Franka Lamparda obowi您uje do czerwca 2021 roku

Dla Interu b璠zie to drugi transfer w zimowym oknie. Kilka dni temu na San Siro przyszed Ashley Young z Man Utd.